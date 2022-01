10









Chiesa o Dybala? Dybala o Chiesa? L'obiettivo era averlo, questo dubbio. E allora Allegri deciderà anche con calma a chi affidarsi, come provare a tenere a bada il Napoli e magari a sfruttare anche le (tante) assenze della squadra di Spalletti.



L'ULTIMO DUBBIO - L'ultimo dubbio riguarda proprio il talento offensivo da affiancare a Morata e Bernardeschi: le ultime indiscrezioni indicano Federico Chiesa come possibile partente. L'esterno italiano è fermo da fine novembre e ha passato l'intero mese di dicembre a recuperare dalla lesione subita. E' pronto a scendere in campo, così come Dybala. Prevista la staffetta tra i due, anche per recuperare un ritmo partita chiaramente perso a causa degli infortuni.