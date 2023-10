La nazionale italiana si è ritrovata questa mattina a Coverciano per preparare le due sfide di qualificazione agli Europei contro Malta e Inghilterrache nonostante abbia saltato il match contro il Torino è stato convocato da Luciano Spalletti. L'attaccante della Juve è fermo da giovedì, quando ha sentito un fastidio muscolare.sintomo che ancora non è pronto per tornare in campo. In mattinata, riferisce Tuttosport si era sottoposto a nuovi accertamenti. Ne ha parlato in conferenza stampa anche il c.t, confermando a grandi linee quando detto anche da Allegri nei giorni scorsi: "Secondo la società c'è pochissimo, poi conta lui. Vedrà le diagnosi, parlerà con i medici di Juve e Nazionale, lui risponderà e poi prenderemo la decisione se rimane o se va via". Nelle prossime ore quindi capiremo se Chiesa tornerà alla Continassa o resterà con l'Italia, mettendosi a disposizione se non per la partita con Malta per quella successiva contro l'Inghilterra (17 ottobre).