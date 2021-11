Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale italiana, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Italia-Svizzera. Si è soffermato su alcuni singoli della squadra di Roberto Mancini, soprattutto su Federico Chiesa: "L’ultima versione, quello che taglia verso il centro, supera l’uomo in dribbling, rifinisce, mi somiglia un po’. Anche se io ero più portato alla fase difensiva, mentre lui è molto più bravo in attacco e segna tanti gol., si sacrifica per la squadra, arretra e, correndo ai mille all'ora, a volte va un po’ fuori giri.perché non sempre riesce a gestisce gli sforzi,: Chiesa si entusiasma e io i giocatori li preferisco così".Infine, un paragone con papà Enrico: ​“I geni solo quelli, soprattutto nel modo di tirare in porta. Enrico era più attaccante,”.