Prima gara da titolare, dopo oltre un anno di assenza, per Federicocontro il. Certo, non il ritorno che si aspettava l'ex attaccante della Fiorentina visto il risultato e la sua prestazione personale. Nemmeno nelle aspettative dei tifosi c'era questo dal rientro di Chiesa. Nonostante le prestazioni in crescendo offerte nelle gare precedenti da subentrato.Si sa, il ruolo di Chiesa è quello di attaccante, idealmente esterno in uncosì da poter mettere in mostra tutte le sue qualità. Contro il Napoli Allegri ha scelto di schierarlo come esterno, prima di destra poi dirottato a sinistra del suo. Certo, la Juventus non incontrerà ogni fine settimana avversari temibili come i partenopei e lì Chiesa è già stato impiegato perchè ha sempre soddisfatto le richieste dei vari allenatori, ma non riesce a spiccare.Visto che ormai Allegri ha collaudato la difesa a tre che ha dato i risultati sperati, viste le otto gare a porta inviolata consecutive. A questo punto come fare? Allegri dovrà cambiare identità al suo 3-5-2, che diventaconmezza punta al fianco di un centravanti,oppurequando tornerà. Anche Chiesa può giocare dietro alla prima punta, ma questo significherebbe rinunciare a Di Maria tra i titolari: per averli tutti insieme bisogna puntare su un 3-4-2-1. Un po' come quello visto al Maradona sul 2-0. Utilizzando Chiesa e Di Maria a supporto dell'attaccante però serve una spinta dagli esterni che McKennie non è in grado di fornire. Ecco perchè in questo senso il ritorno di Juan Cuadrado sarà fondamentale.