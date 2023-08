La possibile partenza di Federicoverso un club di alto livello europeo è un'ipotesi che non può essere esclusa. Nonostante la chiara volontà di mantenere il giocatore a Torino, è prudente considerare che alla fine del mercato potrebbero sorgere distrazioni per lui. Squadre di calibro come il PSG, che ha seguito da vicino il suo percorso, e il Liverpool, che ha sempre tenuto in considerazione il suo talento, potrebbero rientrare nella scena.Tuttavia, le possibilità nel mercato sono infinite e sarebbe necessario riesaminare tutte le posizioni in caso di offerte veramente allettanti e irrinunciabili.