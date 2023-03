Come racconta Gazzetta, Federico, ieri in Austria dal professor Christian Fink - il luminare delle ginocchia che lo aveva operato un anno fa al legamento crociato del ginocchio sinistro – è rientrato a Torino più sereno. Merito delle rassicurazioni ottenute dal guru di Innsbruck. Fink ha visitato il numero 7 e ascoltato le sensazioni dell’attaccante bianconero, preoccupato dopo i recenti fastidi al ginocchio destro (non quello operato). Non c’è stato bisogno di nuovi esami.