Federiconon sarà della partita: nella distinta di Juventus-Standard Liegi, semplicemente, non figura. L'esterno aveva recuperato nei giorni scorsi dal problema muscolare ed era dato alla vigilia come uno dei protagonisti del match di oggi., volti ad averlo al meglio alla ripresa del campionato: si riparte il giorno 4 gennaio, in casa della Cremonese.Chiesa ci sarà? E' al lavoro per esserci, provando a mettere benzina nel motore. Anche senza un'amichevole così, che avrebbe potuto aiutare.