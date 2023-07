Quale futuro per Federicoalla Juventus? La scintilla con Massimiliano Allegri non è mai scattata, tant'è che nelle ultime due stagioni - complici anche gli infortuni - ha racimolato appena 8 gol. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera, l'ex Fiorentina sta riflettendo sul suo avvenire. In questi giorni vive un dissidio, il grande dilemma è chiaramente legato alla prossima stagione: partire o resistere, scommettendo in un nuovo allenatore, tra un anno? L'ex viola riflette.