Nella top 10 della classifica sulle chiare occasioni da gol, c'è anche Federico Chiesa. Esattamente al decimo posto. La Juventus si gode il nuovo acquisto e il suo primato in rosa: nessuno come lui, tra i bianconeri, ha raggiunto quota 11 expected goals. In 32 partite, nell'arco di tutto il 2020, Chiesa ha saputo creare azioni da rete interessanti. La Juve, del resto, l'ha scelto anche per la sua pericolosità: Chiesa non sarà uno specialista dai piedi fatati, ma ha corsa e soprattutto coraggio. Testa bassa e dribbling secco, salta l'uomo come pochi giocatori nel nostro campionato. Dunque, da qui l'indice di pericolo che si alza a dismisura. Confermato dai numeri.