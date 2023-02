I tifosi hanno deciso: è Federicol'Ea Sports Fifadi gennaio della. Ad annunciarlo è stato lo stesso club via Twitter. L'esterno, come si ricorderà, è stato decisivo in Coppa Italia con il gol del 2 a 1 al Monza che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi ai quarti di finale contro la Lazio, poi ha fornito l'assist a Danilo per la rete della vittoria contro l'Udinese in campionato. E in generale, comunque, sembra essere vicino alla miglior condizione. Qui sotto il post.