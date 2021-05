“Questa sera Federico Chiesa riceverà il premio come miglior giocatore bianconero del mese di aprile: è stato infatti il più votato dai tifosi dopo le partite su Juventus.com e sarà proclamato MVP of the Month powered by eFootball PES 2021”. Con questa nota, la Juventus ha annunciato l’mvp della Juventus del mese di aprile, ovvero Federico Chiesa, autore di 1 gol e 1 assist.