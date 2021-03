Le dichiarazioni a Sky Sport di Federico Chiesa dopo Juventus-Porto 3-2, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Stasera non porto a casa niente di positivo, volevamo passare il turno e ora c'è solo rammarico e tristezza. Dopo un inizio veramente non da Juve, dopo avremmo meritato di passare per quanto prodotto: la traversa di Cuadrado e altre azioni... ma alla fine abbiamo sbagliato, se non avessimo sbagliato saremmo ai quarti. Ora c'è da lavorare su campionato e finale di Coppa Italia."



COME CI SI RIALZA - "Il campionato è molto duro, ci sono tante squadre che stanno facendo bene. Ma come dico sempre, credo ancora allo scudetto e adesso dobbiamo uscire con una grande prestazione a Cagliari. Dobbiamo dimostrare che la Juventus non molla mai!"



IL GIOCO - "I cross oggi sono arrivati e le opportunità di portare a casa la partita ci sono state. Ovvio, quando non si passa e non si porta a casa il risultato si cercano sempre analisi per capire cos'altro si poteva fare. Ma nel secondo tempo a livello di pericolosità e di mentalità meritavamo di passare. Però è vero che contro un Porto in inferiorità numerica non dobbiamo crearci alibi per non avercela fatta".



LA CHIOSA - "Allenarmi e lavorare per migliorarmi sempre è il mio mantra che mi ha permesso di arrivare a questi livelli."

