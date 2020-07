La Fiorentina ha raggiunto la salvezza e ora può cominciare a progettare la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è legato al futuro di Federico Chiesa. Che piaccia alla Juventus non è un mistero, i bianconeri sono in pressing e vogliono superare la concorrenza di Inter e alcuni club della Premier. La Juve oltre ad una cifra cash sul piatto può mettere qualche contropartita interessante e utile alla causa viola. A iniziare da Rugani (la Fiorentina punta a completare il reparto difensivo, specie se Milenkovic non dovesse rinnovare) proseguendo con Romero, Luca Pellegrini, De Sciglio. Senza dimenticare Mandragora pur al momento fermo per infortunio.