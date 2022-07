"L’inizio sarà ad handicap, ma Federicosi augura che stavolta il finale sia a lieto fine. L’ala della Juventus sta ancora recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata a inizio gennaionel match contro la Roma all’Olimpico. Si è perso gli ultimi sei mesi del 2021-22 e a soffrire è stata anche la Nazionale". Apre così la Gazzetta dello Sport, che nello speciale legato all'Italia a un anno dalla vittoria dell'Europeo aggiunge: "Chiesa si è messo subito d’impegno per tornare il più in fretta possibile al 100%. A giugno è stato l’ultimo giocatore bianconero a lasciare la Continassa prima delle vacanze, mentre il 4 luglio è stato tra i primi a presentarsi per la nuova stagione, anche se al momento solo per proseguire nel programma di riabilitazione e terapie. La domanda da farsi ora è semplice: quando torna in campo Chiesa? «A settembre», ha detto lo stesso calciatore della Juve a metà giugno. La speranza è che già ad agosto possa lavorare in gruppo e magari prima della fine del mese ricevere la prima convocazione".