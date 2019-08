#Fiorentina, nel ritiro di Montecatini #FedericoChiesa esce per fare gli autografi ai tifosi viola. Nessun sorriso per il giocatore della Fiorentina @TgrRaiToscana @RaiSport pic.twitter.com/rhsSKOlpCr — Sara Meini (@SaraMeini) August 1, 2019

, in ritiro con laa Montecatini, non sta vivendo un momento troppo felice. Il giocatore viola, ripreso mentre firma autografi fuori dalla sede della preparazione, non mostra particolari entusiasmi:appena passate o per il trasferimento alla Juventus che tanto vorrebbe? Sicuramente, non sono stati giorni facili.