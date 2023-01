Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo- "In questa vittoria il pensiero va a Vialli, è stata una grandissima persona che ho avuto il piacere di incrociare. Soprattutto a livello umano, quello che ci ha passato all'Europeo, è stato un giocatore in più per noi. Le emozioni sono fortissime, bisognerebbe parlarne per ore e ore".- "Purtroppo sono stato fermo 15 giorni durante il ritiro, non ho rischiato durante le amichevoli ma adesso sono a disposizione del mister. Dopo il gol ho detto a Dani che doveva venire ad abbracciarmi (ride, ndr.)".- "Per me è stato difficilissimo ma me lo lascio alle spalle, voglio tornare ai livelli di prima per dare una mano alla squadra. Non siamo partiti bene ma stiamo tornando in carreggiata".- "Abbiamo raddrizzato il tiro, va bene così. Però dobbiamo alzare sempre l'asticella".