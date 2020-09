La Juventus non molla la presa per Federico Chiesa. I bianconeri cercano la formula giusta per convincere i viola a vendere il giocatore a una settimana dalla chiusura del mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ultima idea di Fabio Paratici e del suo staff è quella di proporre Douglas Costa come contropartita. Il grande problema per portare l'operazione a termine, però, è l'ingaggio pesante del giocatore, oltre alle sue condizioni fisiche.