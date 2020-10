1









Un’operazione alla Morata. È così che la Juventus sta impostando l’operazione Federico Chiesa con la Fiorentina. Come riporta Sky Sport, si stratta di un prestito biennale con pagamento dilazionato e la somma delle opzioni che compongono l’affare (prestito e riscatto) si aggira intorno ai 60 milioni di euro. L’accordo c’è, sia con il giocatore che con la Fiorentina che si è arresa alla cessione, anche se i bianconeri per arrivare all’esterno azzurro devono necessariamente vendere. Due uscite tra tre elementi: Rugani, De Sciglio e Douglas Costa. Quest’ultimo lascerebbe solo per un top club, il primo viaggia a passi spediti verso il Rennes mentre il terzino ha rifiutato un’offerta del Celtic.