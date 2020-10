Federico Chiesa giocherà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno viola - molto vicino ai bianconeri, che proveranno a chiudere con la Fiorentina in questi ultimi giorni - sarà in campo nella sfida di domani tra i toscani e la Sampdoria, in programma già domani alle 20.45. Per l'emittente satellitare, il dubbio era nato a causa dell'affaticamento muscolare rimediato dopo l'Inter, dunque non per voci o notizie di mercato. Nella conferenza stampa di presentazione, Iachini ha tenuto particolarmente a ribadire la voglia e la determinazione che Federico sta mettendo in ogni allenamento. Non sembra avere la testa altrove, per il tecnico.