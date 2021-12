Buone notizie per lain vista del tour de force di gennaio. Come già annunciato, Federicoè tornato ufficialmente a lavorare in gruppo, lasciandosi alle spalle l'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra patito durante il match contro l'Atalanta, che lo ha tenuto lontano dal campo pet oltre un mese. È stato lui stesso - che nei giorni scorsi ha raccontato di aver rinunciato alle ferie pur di tornare ad allenarsi quanto prima - a dare la bella notizia ai tifosi, con un post sul suo profilo Instagram., ha scritto il numero 22. Ecco il suo messaggio: