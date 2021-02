L’edizione odierna di Tuttosport ha ricordato la grande prestazione di Federico Chiesa contro il Milan, soffermandosi sul confronto con Theo Hernandez: “Motivo per cui Chiesa dovrà trascinare i compagni con una nottata all’altezza di quella contro il Milan a gennaio, quando a San Siro – doppietta a parte, per quanto non esattamente un dettaglio – si sdoppiò arretrando fin quasi a comporre una linea a cinque in fase difensiva e mettendo a ferro e fuoco la retroguardia rossonera in fase offensiva. Buona parte del successo passò dal suo braccio di ferro vinto e stravinto con un cliente del calibro di Theo Hernandez, di cui mise a nudo tutti i suoi limiti”.