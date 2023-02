Buona prestazione anche per Federiconel match di ieri tra. "L'affaticamento che l'ha tenuto fuori col Monza non sembra aver lasciato strascichi. Gioca seconda punta, la gamba è buona e le sue percussioni sono sempre molto pericolose", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5, come Tuttosport: "Ha voglia di spaccare il mondo e a volte eccede. Per esempio nel dribbling in area al 26', quando perde l'attimo per calciare verso la porta e finisce praticamente a sbattere su. Però si batte e qualche sprazzo del vero Chiesa lo mostra, più in rifinitura che al tiro".Mezzo voto in meno da parte de Il Corriere dello Sport: "Accanto a, dietro a Vlahovic, sgasando dalla sinistra o svariando sul fronte offensivo. Cerca in continuazione le giocate abituali e spesso in verticale e si rivedono bagliori del vero Federico".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato un 6.5: "Come se ne va, adesso. E quanto corre, e con che cattiveria. Prestazione da Chiesa: manca il gol, ma dà tutto. Ed è finalmente tornato".