Laè in direzionepaese a circa 15 minuti di distanza da Pinerolo, per la consueta amichevole estiva. Questa volta contro la Juventus Under 23 e non contro la formazione Primavera allenata da Paolo Montero. Durante il tragitto Federicoha pubblicato una foto con il compagno di squadra Dusanche sta facendo sognare tutti i tifosi. Di seguito l'immagine dell'attaccante azzurro.