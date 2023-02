Chissà se prima di dare il colpo sotto al pallone, nella testa di Federicosia balenata una versione con inflessione toscana del celebre “”. Come quello di Francesco, però, il tiro è calibrato alla precisione, per parabola e forza impressa; manca un po’ di precisione, perché la sfera si infrange sulla traversa e rientra in campo. Oltre ai colpi che hanno intrattenuto i presenti nella tribunetta del Training Center della Continassa,Chiesa corre, e come corre, quasi volesse lasciare solchi sul terreno e dare lavoro ai manutentori incaricati della cura del campo.. Domenica di fronte ci sarà la sua ex squadra, magari nessuna particolare voglia di rivalsa, ma si sa che sfidare il club dove si è cresciuti dà sempre un sapore particolare.La sensazione è che Massimiliano Allegri opterà ancora per il 3-5-2. In questo scenario, la poltrona è per due: Di Maria e Chiesa per il posto da sotto punta, dietro Vlahovic.