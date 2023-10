Niente buone notizie per Allegri. In vista del Derby della Mole, infatti, il tecnico vede allontanarsi l'ipotesi di poter schierare Federicodopo il fastidio accusato nell'allenamento di ieri, come sottolinea Tuttosport. Per il Torino è in dubbio anche Dusan, che con ogni probabilità salterà per via della lombalgia. La strada sembra essere quella della prudenza, con l'esterno azzurro che potrà probabilmente andare in panchina. Alle 14 Massimiliano Allegri presenterà in conferenza il Derby della Mole e scioglierà gli ultimi dubbi.