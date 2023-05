Come racconta Gazzetta,di sicuro ha avuto l’occasione di mettere parecchi minuti nelle gambe e ora si attendono passi in avanti nel rendimento. Chiesa è uno dei pochi in grado di strappare, dote molto apprezzata da Allegri in un calciatore e fondamentale nel piano partita della Juve attuale, che sia dall’inizio o subentrando dalla panchina. Allegri ha usato anche Chiesa nel ruolo di esterno destro, oggi orfano anche di De Sciglio, e chissà che con l’emergenza Fede non possa essere dirottato ancora in corsia.