Come racconta calciomercato.com, la gara tra Italia e Olanda è servita a Chiesa anche a poter lanciare un messaggio, seppur velato, proprio alla società bianconera per il suo futuro. "In tono educato, che da sempre lo contraddistingue, ha fatto capire sia ieri che nei giorni precedenti alla partita, di essere pronto a ricominciare la prossima stagione con la Juve, ma ha anche sottinteso che, serviranno certezze importanti per sé e per la squadra. "Sono contento di come ho finito, per me è stato un anno davvero difficile. Ora penso solo alle vacanze, poi dalla prossima stagione inizierò la preparazione già dal ritiro estivo. Riaprtire da me? Vedremo io sono alla Juventus e penso alla Juventus".