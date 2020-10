5









Il silenzio social ha fatto discutere i tifosi. Nessuna foto, nessun video, nessun'immagine da quando è passato alla Juventus. Federico Chiesa, nonostante l'impatto fortissimo avuto nella sua nuova squadra, non ha ancora celebrato virtualmente l'avventura in bianconero. Il motivo? Si sarà probabilmente distaccato, specialmente dopo quanto accaduto a suo fratello. In ogni caso, importa il giusto: al primo posto c'è appunto l'avvio pazzesco che ha già messo da parte. L'obiettivo? Sempre la prossima partita.



CON DOUGLAS - Tuttosport va diretto, al sodo: "Vuoi vedere che nel cambio con lo 'spettacolare' Douglas Costa i campioni d’Italia ci hanno guadagnato?". La differenza sembra essere nella testa dei giocatori, per il quotidiano: " Ballerina, quella del sudamericano, che ha fatto vedere solo in parte le sue enormi qualità tecniche; giusta, sintonizzata sulle corrette frequenze juventine, quella dell’ex Fiorentina, e sugli obiettivi da perseguire".