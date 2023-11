La Juventus vuole blindare Federico Chiesa, il cui contratto è in scadenza nel 2025. Il club ha intenzione di prolungare il contratto dell'attaccante in modo da evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, entro natale è previsto un nuovo summit con l'entourage del giocatore per mettere le basi per il nuovo accordo. Attualmente Chiesa guadagna 5 milioni di euro.