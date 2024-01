CHIESA E YILDIZ POSSONO GIOCARE INSIEME



E' terminata da poco la conferenza stampa di Massimiliano, dove ha presentato la sfida di domani sera contro il Sassuolo di Dionisi. Non sarà una gara semplice, soprattutto se consideriamo quanto avvenuto all'andata, nel pasticcio collettivo del Mapei Stadium che ha portato alla prima e unica sconfitta dei bianconeri in questa stagione. Ci saranno sicuramente delle novità di formazione, dato che rispetto alle due uscite precedenti Massimiliano Allegri potrà contare sulla presenza di Federico, rientrato totalmente dall'infortunio. 'Sta meglio' anche Rabiot, ma bisogna verificare le sue condizioni nella mattinata di domani per capire se potrà scendere in campo. Non ci dovrebbero essere dubbi, invece, sulla coppia d'attacco composta da

Tra i tanti temi analizzati dall'allenatore livornese, c'è anche quello legato alla possibilità di vedere Yildiz e Chiesa in campo insieme, o meglio, se possono coesistere. Allegri ne ha parlato così: "Possono coesistere, abbiamo degli equilibri e vanno mantenuti". Dunque, la possibilità c'è, ma il riferimento non va, ovviamente, alla gara di domani, nonostante non sia da escludere a priori questa ipotesi, bensì a quelli che sono i progetti futuri, dove potrebbe esserci spazio anche per un eventuale tridente.



UN TRIDENTE PER IL FUTURO







Già, perchè il sogno di tutti i tifosi juventini è quello diper assistere ad un calcio più offensivo e molto più spettacolare rispetto a quello attuale, ma ha ragione Allegri quando dice che non bisogna stravolgere gli equilibri. Ciò non toglie che questa potrebbe essere unae lo ha detto anche in conferenza stampa: "In questo momento no, abbiamo un equilibrio di squadra, le partite diventano lunghe.. La squadra deve mantenere un equilibrio, torniamo a essere sennò una squadra ballerina, dove può succedere di tutto". Ipotesi, al momento, rimandata, ma sulla quale ci si sta già lavorando.