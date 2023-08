Nonostante i rispettivi dubbi tattici,vorrebbero restare a Torino per dimostrare di essere all'altezza di vestire la maglia della Juventus e non i flop descritti nell'ultimo biennio al netto degli infortuni. Entrambi sono convinti che l'attuale progetto tecnico non li valorizzi abbastanza e che potrebbero fare meglio con altri compiti tattici, ma il loro legame con la Vecchia Signora va ben oltre il nodo rappresentato da Max Allegri. Lo riporta Gazzetta.