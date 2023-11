Mancano poco più di 24 ore dal calcio di inizio della super, in una gara che da sempre mostra una grandissima rivalità sportiva tra le tifoserie di entrambe le squadre. La motivazione maggiore risiede nelle numerose trattative di mercato realizzate tra bianconeri e club gigliato, dove tantissimi ex calciatori Viola hanno scelto di lasciare il capoluogo toscano per approdare a Torino. Di esempi se ne potrebbero fare di diversi, come: Cuadrado, Baggio, Chiellini, giusto per citarne alcuni, ma quelli che inevitabilmente verranno ricordati più degli altri sono i due attuali attaccanti bianconeri,. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nella Fiorentina, segnando gol a raffica che li hanno consacrati nel mondo dei grandi ancora prima di passare in bianconero, ma- Venne fatto riferimento proprio ad uno dei tanti versi di Dante per accogliere l'attaccante serbo alla sua prima apparizione al Franchi con la maglia della Juve, quando l'inter Curva Fiesole esponeva una coreografia simbolica ai suoi danni e ch recitava: 'Fiorenza, per lo ‘nferno tuo nome si spande'. Il riferimento venne fatto per celebrare la grandezza di Firenze al canto XXVI dell'Inferno, quello in cui Dante si trova al cospetto delle anime punite nella vita terrena di fraudolenti. Ma quella di domani sarà una gara piuttosto speciale, perché, che fino ad oggi è sempre mancato a questo appuntamento a causa dei suoi infortuni che lo hanno a lungo tormentato.' - A dire il vero, si tratta anche della, dato che nei 3 precedenti incontri da quando Vlahovic è arrivato a Torino, non sono mai riusciti a presentarsi in coppia nello stesso evento. Ma c'è dell'altro, perché sia Chiesa che DV9 avranno anche delle pressioni da sopportare e un eventuale tabù da sfatare, dato che, con i tifosi juventini che sperano che quella di domani sia la volta buona.