Juve all’attacco. Ci sono tutti, là davanti, per l’assalto al primo posto: domani sera con il Verona, la Signora ha l’occasione di tornare in testa alla classifica almeno per una notte, in attesa della risposta, domenica, die Massimilianosi gode una ritrovata abbondanza. Il reparto offensivo, infatti, è al completo; l’emergenza infortuni è andata in archivio e già a San Siro sono rientrati, anche se a gara in corso, sia Vlahovic, sia Chiesa. Contro l’Hellas, si ripartirà da loro, cioè dalla coppia dei sogni da cui dipende gran parte delle ambizioni stagionali dei bianconeri.