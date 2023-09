La Juventus si sta preparando con impegno e dedizione per raggiungere i suoi obiettivi nella stagione in corso. Due dei suoi giocatori chiave, Federicoe Dusan, sono al centro di un programma di allenamento personalizzato: come da tabella di marcia, entrambi lavorano oggi a parte.Non solo:ha subito una leggera distorsione alla caviglia. Club e giocatore stanno gestendo attentamente la sua riabilitazione, e Nicolussi sta lavorando a parte per tornare al meglio della sua forma il prima possibile.