Come racconta Tuttosport, non si è mai abbassato lo sguardo delle grandi d’Europa su. L’esterno ha già risposto picche all’Aston Villa e assicura di voler trovare riscatto a Torino, dopo l’infortunio e l’ultima annata avara di soddisfazioni, nonostante un rapporto con Allegri mai idilliaco. Ma Newcastle e Liverpool nel corso dell’estate hanno chiesto informazioni per l’azzurro e, a breve, potrebbe muoversi anche il Psg, ormai orfano di Neymar. Certo, per smuovere la Juventus – a maggior ragione dopo i recenti incassi – serviranno almeno 60 milioni.