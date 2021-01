Nella Juventus che ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli mercoledì a Reggio Emilia ci sono ancora tanti nodi ancora da sciogliere. In particolare negli ultimi 30 metri, dove a tratti, specialmente quando il livello si alza, appare un po' troppo prevedibile. Questo nonostante un ritrovato Kulusevski e la presenza di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. Ma attenzione, proprio a tal proposito il Corriere della Sera lancia un monito a Pirlo: "Federico Chiesa? A sinistra nel lato di Ronaldo non rende come a destra". Insomma, Chiesa e CR7 si pestano un po' i piedi. Una gatta tattica da pelare per l'allenatore della Juve.