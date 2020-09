2









La Juventus non ha nessuna intenzione di mollare Federico Chiesa. Anzi, attraverso gli intermediari i bianconeri sono in contatto continuo con la Fiorentina per il classe '97 che seguono da più di un anno e col quale avevano già trovato l'accordo prima che il presidente viola Commisso bloccasse tutto. Ora però la situazione è diversa: la Fiorentina ha aperto alla cessione per circa 50/60 milioni, e i bianconeri sono ancora lì in prima fila. Pronti a sedersi a trattare per il gioiellino viola.