Federicoè tornato e adesso non ci sono più dubbi. Certo, lo abbiamo già visto in campo e nelle liste dei convocati, quindi meglio riformulare. Il vero Federico Chiesa é tornato, quello che ha un passo superiore a tutti, quello che quando accelera lascia i solchi sul campo e fa mangiare la polvere agli avversari. A dimostrazione di ciò, un video che sta circolando sui social in queste ore: