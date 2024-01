Juve, le ultime su Chiesa e Rabiot

Juve, buone notizie da Djalò

Si avvicina e si allontana, allo stesso tempo. Dal punto di vista cronologico, la prossima sfida della Juventus contro l’Empoli è ormai alle porte e l’allenamento di questa mattina rappresenta un altro passo avanti in questo senso. Partita che, però, sembra allontanarsi sempre più per Adriene Federicohanno continuato, ancora questa mattina, a lavorare a parte e proseguire il loro percorso direcupero dai rispettivi infortuni. Per il francese il sovraccarico al polpaccio, per l’italiano l’edema osseo al ginocchio. Sempre meno probabile, dunque, che possano essere convocati per l’Empoli.Buone notizie, invece, per quel che riguarda Tiago. Il difensore portoghese, al suo secondo giorno in bianconero, ha svolto una parte dell’allenamento con il resto della squadra.