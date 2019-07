La Fiorentina ha cambiato proprietà e, con essa, anche le politiche di mercato. Motivo per il quale Federico Chiesa è passato dalla libertà di trattare con la Juventus ad essere dichiarato incedibile. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe proprio questo il nodo da sciogliere prima di avviare un eventuale trattativa per l'esterno viola.



INCONTRO - Sarà decisivo, in tal senso, l'incontro che il giocatore avrà, direttamente a New York, con il nuovo proprietario Rocco Commisso. Le intenzioni di Chiesa sono proprio quelle di far leva con il pre-accordo preso con i Della Valle - si parla addirittura di una firma in calce, al suddetto accordo. L'ultima parola però, spetterà ancora al magnate italo-americano. La Juventus, intanto, è quasi felice di attendere: bisognerà, infatti, concentrarsi sul mercato in uscita per fare, eventualmente, posto a Chiesa.