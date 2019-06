Chiesa si allontana. E' quanto riporta la Gazzetta dello Sport, raccontando di un idea nuova in casa Juve: tenere e valorizzare i propri gioielli, per investire poi su nomi diversi, in ruoli diversi. Ecco perché l'interesse per Chiesa c'è, ma è più tiepido rispetto al passato, con la Fiorentina che comunque non sembra intenzionata a liberarlo: la nuova gestione Commisso sta facendo catenaccio, dimostra una volontà fermissima di trattenere il talentino viola. Così scrive la Rosea, che spiega anche come la Juve abbia ancora delle carte per ingolosire l’Inter e portare Icardi a Torino, ma che non cederà Dybala per il 9 argentino.