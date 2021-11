Oltre la sconfitta, oltre la contestazione, c'è anche da pensare agli infortunati, in casa. Il primo è stato Federico, che ha lasciato il campo all'intervallo, senza più ricomparire al 46', sostituito da Bernardeschi. Il secondo, nel secondo tempo, sostituito da Moise Kean.- Per quel che riguarda Federico Chiesa, si tratta di un problema muscolare, al flessore sinistro- Per lo statunitense, invece, distorsione del ginocchio destroEntrambi, nelle prossime ore, verranno valutati dallo staff medico della Juventus e domani si sottoporranno agli esami strumentali di rito al JMedical.