Dall'Europeo alla Champions, Chiesa è l'uomo di 'Coppa'

Juve, Chiesa ci sarà contro la Salernitana

Il fatto chee la Juve tengono molto alla Coppa Italia, lo dimostra la presenza in campo di Federicoquesta sera contro la Salernitana. Lui che fu assoluto protagonista dell'ultima Coppa Italia vinta dai bianconeri, nel maggio del 2021. Fu l'ultimo trofeo alzato dalla Juve, con Andrea Pirlo in panchina e tanti volti che ora non ci sono più. Il fatto che tra quelli rimasti c'è Chiesa, dimostra anche ormai che il classe 1997 si può considerare quasi uno della "vecchia" guardia .Chiesa, con le "Coppe", ha sempre avuto un feeling particolare. Impossibile dimenticare la doppietta con il Porto agli ottavi di Champions, che purtroppo non bastò per qualificarsi. Fu la notte in cui Chiesa di prese la Juve e dimostrò di poter essere il trascinatore della squadra, nonostante ci fosse ancora Ronaldo. Quella prima stagione in bianconero si chiuse con l'europeo vinto dall'Italia e anche in quel caso, Chiesa fu uno dei principali protagonisti. A proposito di feeling particolare con queste competizioni, il ritorno in campo dopo il grave infortunio al ginocchio fu proprio in occasione di una partita di Champions League, nel girone contro il Psg.Insomma, non è la competizione più affascinante del mondo ovviamente, ma la Coppa Italia inizierà nel segno di Federico, che sa già come vincerla. Un occasione per il giocatore di ritrovare la titolarità. A Frosinone era stato fuori per il fastidio al tendine rotuleo. Contro la Roma è partito dalla panchina, subentrando e facendo la differenza nel finale. Perché Chiesa si sa e lo sa soprattutto Allegri, può essere decisivo anche in pochi minuti ma resta un titolare di questa squadra. La concorrenza di Yildiz può solo fare bene a un ragazzo che ama competere e mettersi alla prova, come ha sempre fatto.