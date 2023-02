Nelche racconta il suo percorso dall', l'esterno dellaFedericoha parlato anche del prezioso supporto ricevuto dalla fidanzata Lucianelle fasi iniziali della loro conoscenza: “Per la partita d’addio di Chiellini, sono andato per la prima volta allo stadio con Lucia. C’è stata questa conoscenza diversa dal solito, abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio. Io volevo vederla, solo che mi sono rotto il crociato e ho dovuto convincerla a venire a trovarmi, pensava che io fingessi il dolore. Preferiva ci vedessimo fuori, io le spiegavo che non potevo. Poi si è convinta e ci siamo incontrati a casa mia e ha constatato che non potevo muovermi dal divano. Ho capito che ci sarebbe potuto essere futuro quando lei si è messa a disposizione per capire la mia situazione, mi ha aiutato. Ha visto le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera, ha toccato con mano emozioni, fragilità, momenti difficili e questo ci ha unito tanto”.