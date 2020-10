Come riporta La Repubblica, è proprio Federico Chiesa l’esterno centrocampo più costoso di questa sessione estiva di calciomercato. La valutazione complessiva del nuovo acquisto bianconero è pari a 60 milioni di euro, tra prestito, opzione di riscatto e bonus. Nessuno come lui sul panorama internazionale: infatti – come si legge – Leroy Sané è passato dal Manchester City al Bayern Monaco per 45 milioni di euro, Diogo Jota dal Wolverhampton al Liverpool per 44, Ziyech dall’Ajax al Chelsea 40, mentre Ferran Torres dal Valencia al City per 23.