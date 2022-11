In questo finale prima della sosta laha potuto finalmente, dopo dieci lunghi mesi, ritrovare Federico, uno dei giocatori chiave della passata stagione. Fino all'infortunio dello Stadio Olimpico. Al rientro dalla sosta legata ai Mondiali in Qatar sarà proprio il nuovo numero 7che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Finalmente, riecco Federico Chiesa. Nel frattempo il giocatore è stato anche convocato da Roberto Mancini per le amichevoli della Nazionale Italiana in modo da mettere ancora minuti nelle gambe fino ad arrivare allamigliore. Nel frattempopensa a come impiegarlo nella sua nuova Juve.Con il rientro a pieno regine di Chiesa Allegri dovrà ridisegnare la sua Vecchia Signora, trovando un ruolo ideale per l'ex Fiorentina che è destinato ad essere un protagonista della Juventus.Potrebbe essere utilizzato in tre diversi modi: Federico potrebbe essere impiegato in primis comecomposto da Dusano Arekal centro e Filipo Angelsull'altro lato. Potrebbe essere abbassato a centrocampo in ungiocando come esterno a tutta fascia, quindi di grande corsa e inserimenti. La sua rapidità e abilità nel dribbling sarebbero fondamentali in questo caso. Infine, può essere impiegato comeal fianco di uno tra Dusan Vlahovic e Arek Milik. Entrambi giocatori di fisico e spessore, per cui le incursioni di Chiesa potrebbero rivelarsi importanti. Al termine della sosta scopriremo cosa effettivamente riserverà Allegri per l'impiego di Chiesa e per la ridisegnata Juventus.