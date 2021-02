"Nel 2021, nessun giocatore della Juventus ha segnato più gol in Serie A di Federico Chiesa (4, come Cristiano Ronaldo)".



Questo il dato fornito da Sky nel prepartita della partita dell'Allianz Stadium contro il Crotone, che va a chiudere la 23^ giornata di Serie A.



E a queste 4 reti, messe a segno contro Udinese, Milan (doppietta) e Sampdoria, aggiungiamo quella contro il Porto in Champions League che permette alla Juve di approcciarsi con relativa serenità al match di ritorno. È l'ex Fiorentina l'arma in più di Pirlo in questo momento.