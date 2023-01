Come racconta Gazzetta,insieme contro il Napoli è l’idea che frulla per la testa di Allegri, con Vlahovic ancora out («Gli indisponibili stanno lavorando bene — ha commentato il tecnico — e nel giro di 15 giorni spero di avere tutti in gruppo») servirà tutto il loro apporto contro l’attuale regina della Serie A. Ecco perché Federico deve aumentare il minutaggio e terminare la fase di rodaggio. Il padrone della fascia destra dovrebbe essere, almeno all’inizio, Weston McKennie.