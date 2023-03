Come racconta Tuttosport,andranno probabilmente ancora gestiti, ma da qui a fine stagione la Juventus può legittimamente sperare che Allegri abbia la possibilità di sfruttare loro almeno per il 50% delle partite e Vlahovic per il 70-80%. Non è certo la pretesa di un miracolo, ma sarebbe già un salto enorme rispetto a quanto avvenuto da agosto a oggi. Applicare la matematica al calcio è sempre rischioso, ma almeno in teoria poter sfruttare i tre attaccanti migliori, più Milik che è molto, molto più di una riserva e rientrerà col Verona dopo due mesi di stop (ieri ha lavorato parzialmente in gruppo), dovrebbe rendere decisamente più prolifico l’attacco bianconero.