Buone notizie per Massimilianoe i tifosi della Juventus dall’allenamento della domenica mattina alla Continassa. Federico, infatti, ha svolto l’intera seduta con i compagni e può considerarsi a tutti gli effetti recuperato in vista del derby di domani contro il Torino. Parte del lavoro in gruppo anche per Fabio Miretti, che però dovrebbe tornare a disposizione solo domenica prossima contro la Roma all’Olimpico. Lo riporta Gazzetta.